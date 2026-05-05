10ème épisode de "Top Chef" jeudi 7 mai 2026 sur M6 dans le palace parisien The Peninsula (vidéo)

Jeudi 7 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 10ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dans lequel les candidats vont plonger dans le quotidien exigeant d’un palace parisien en vivant 24 heures dans la peau d’un chef.

C’est au cœur du Palace parisien The Peninsula qu’ils vont relever ce défi hors norme, dans un univers où chaque détail compte et où le service ne s’arrête jamais.

Du petit-déjeuner en room service aux prestations gastronomiques d’exception, ils devront s’adapter au rythme intense d’un lieu où l’excellence est une règle absolue.

Sous le regard exigeant d’invités d’exception comme Camille Lacourt, Anne Coruble et David Bizet, les candidats voient la pression monter d’un cran. Ils ne sont désormais plus que cinq en lice… et à l’issue de cette journée marathon, l’un d’eux verra son aventure s’arrêter aux portes des quarts de finale.

Alors, qui réussira à relever ce défi d’exception ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"On attend quand même un peu plus qu’une simple omelette."

Pour un petit-déjeuner de palace, cette candidate décide de réaliser une simple omelette pour séduire les chefs !

"On veut de la gourmandise, mais attention !"

Hélène Darroze n’a pas l’air convaincue par le petit-déjeuner de ce candidat à base de graisse de chorizo.