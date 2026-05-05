"Une famille en Or" jeudi 7 mai 2026 sur TMC, les invités de Camille Combal

Jeudi 7 mai 2026 à 21:25 sur TMC, Camille Combal présentera un nouveau numéro du jeu "Une famille en Or" dans lequel la famille Khojandi affrontera la famille Krief.

Prenez place pour une nouvelle soirée survoltée du jeu culte "Une Famille en Or" animé par Camille Combal, au cours de laquelle deux familles vont s'affronter pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros au bénéfice de l'association Linkee, une association qui propose de l'aide alimentaire durable pour les étudiants en précarité alimentaire.



D'un côté, la famille Khojandi avec son capitaine fin stratège Kyan Khojandi, accompagné de Nordine Ganso, Morgane Cadignan et Camille Lavabre.

De l'autre, la famille Krief avec sa capitaine Bérengère Krief, accompagnée de Louis Cattela, Fanny Ruwet et Jessé.

Même si tous les coups sont permis, derrière l'esprit potache et la compétition acharnée, chaque équipe se bat pour tenter de décrocher la somme de 100 000 euros pour cette cause qui leur tient à cœur.