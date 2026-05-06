"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 10 mai 2026 sur France 3

Dimanche 10 mai 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 10 mai 2026, Michel Drucker recevra : Les Bodin’s, Vincent Fraiscinet, Sébastien Fraiscinet, Les Frères Taloche, Camille Dubois, Lynda Lemay, Jean-Félix Lalanne, Dominique Rocheteau, Emmanuel Chaunu.

Pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion de la course cycliste du Tro Bro Leon.

La semaine prochaine, le 17 mai 2026, Michel Drucker rendra hommage à Jean-Pierre Coffe.