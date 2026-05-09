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"Mariés au premier regard" lundi 11 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 12ème épisode (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 186
"Mariés au premier regard" lundi 11 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 12ème épisode (vidéo)

Lundi 11 mai  2026 à 21:10, M6 diffusera le douzième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le douzième épisode :

Vous allez découvrir quelle blague les amis de Christophe lui ont préparé, du jamais vu en 10 ans de "Mariés au premier regard" !

Pour Julie et Mathieu, ce sera l'heure du dénouement. Un dénouement sous très haute tension, car Julie souhaite rester mariée. Elle va avoir un énorme choc jusqu'à un point de non retour.

Entre Perrine et Alexandre, tout va s'arranger. Le jeune homme a compris ce qui contrarie sa femme et va faire tous les efforts possibles. Mais un faux pas d'Alexandre va tout remettre en question...

Pour Jenna et Laurent, la lune de miel se poursuit, même une fois rentrés. Mais une nouvelle épreuve les attend puisque Laurent doit rencontrer la fille de Jenna...

Extrait vidéo

"Imagine, elle dit non"
Christophe redoute la réaction de sa femme au moment du premier regard...

"Tu as besoin d'une petite décoratrice !"
Perrine découvre le logement de son mari...

 

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 13:17
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