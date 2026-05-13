recherche
Divertissements

Demi-Finale de "Pékin Express" vendredi 15 mai 2026 sur M6 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 228
Demi-Finale de "Pékin Express" vendredi 15 mai 2026 sur M6 (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la demi-finale de la 22ème saison de "Pékin Express". L'objectif des binômes : se qualifier pour la grande finale qui se déroulera à Bangkok.

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers devront tirer au sort l’une des trois enveloppes noires. Une seule de ces enveloppes est éliminatoire… La meilleure façon de se qualifier pour les binômes encore en lice : ne jamais arriver derniers !

Ces trois épreuves s’annoncent explosives dans des décors exceptionnels : mission sur la sublime plage de l’île de Koh Samet, saut à l’élastique vertigineux à Pattaya, et trek au cœur de la jungle du parc national de Khao Yai. Dans ces environnements spectaculaires, les candidats devront faire preuve de patience, d’endurance physique et de stratégie.

La détermination pour décrocher une place en grande finale à Bangkok sera plus forte que jamais. Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? Et quelle équipe héritera de l’enveloppe noire éliminatoire ?

Extrait vidéo

"Je pense que mon cœur s’arrête pendant une seconde."
Cette candidate se lance dans un saut à l’élastique à plus de 60 mètres de haut...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion avec les marins-pompiers de Marseille, vendredi 15 mai 2026 sur W9

"Enquête d'action" en immersion avec les marins-pompiers de Marseille, vendredi 15 mai 2026 sur W9

13 mai 2026 - 12:06

Sur le même thème...

&quot;The Voice&quot; : Les Performances, dernière ligne droite avant la demi-finale, vendredi 15 mai 2026 sur TF1

"The Voice" : Les Performances, dernière ligne droite avant la demi-finale, vendredi 15 mai 2026 sur TF1

13 mai 2026 - 09:40

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augu…

11 mai 2026 - 15:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...