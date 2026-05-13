Demi-Finale de "Pékin Express" vendredi 15 mai 2026 sur M6 (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la demi-finale de la 22ème saison de "Pékin Express". L'objectif des binômes : se qualifier pour la grande finale qui se déroulera à Bangkok.

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers devront tirer au sort l’une des trois enveloppes noires. Une seule de ces enveloppes est éliminatoire… La meilleure façon de se qualifier pour les binômes encore en lice : ne jamais arriver derniers !

Ces trois épreuves s’annoncent explosives dans des décors exceptionnels : mission sur la sublime plage de l’île de Koh Samet, saut à l’élastique vertigineux à Pattaya, et trek au cœur de la jungle du parc national de Khao Yai. Dans ces environnements spectaculaires, les candidats devront faire preuve de patience, d’endurance physique et de stratégie.

La détermination pour décrocher une place en grande finale à Bangkok sera plus forte que jamais. Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? Et quelle équipe héritera de l’enveloppe noire éliminatoire ?

Extrait vidéo

"Je pense que mon cœur s’arrête pendant une seconde."

Cette candidate se lance dans un saut à l’élastique à plus de 60 mètres de haut...