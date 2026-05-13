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"Le Bigdil" : Spéciale soleil, vendredi 15 mai 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 203
"Le Bigdil" : Spéciale soleil, vendredi 15 mai 2026 sur RMC Story

Vendredi 15 mai 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel Vincent et Bill scélèbrent les beaux jours avec une émission festive et de bonne humeur.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale soleil

Cette semaine, le Bigdil célèbre les beaux jours avec une émission festive et de bonne humeur.

Covoiturage, chaises musicales, pêche aux canards : les épreuves au programme promettent leur lot de moments hilarants et imprévisibles, dans une atmosphère ensoleillée et volontiers décalée.

Vincent Lagaf' et Bill sont évidemment de la partie, épaulés comme toujours par les Gafettes.

Le principe, lui, n'a pas bougé : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux, avec à chaque étape la même question qui se pose. Faut-il s'en tenir à ce qu'on a gagné, ou tenter le rideau en risquant de tout perdre, voire de repartir avec mieux ?

Dernière modification le mercredi, 13 mai 2026 15:16
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