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"Tous en cuisine" de retour sur M6 le 1er juin 2026 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 283
"Tous en cuisine" de retour sur M6 le 1er juin 2026 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony

À l'occasion de la Coupe du Monde 2026, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront en retour avec "Tous en cuisine" du lundi au vendredi à 18:30 sur M6 à partir du 1er juin.

Cyril Lignac embarquera les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourra les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposeront de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Un dispositif spécial coupe du monde

Pour cette édition spéciale, Tous en cuisine s’adapte au rythme du Mondial.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Une fois la compétition lancée, "Tous en cuisine" accompagne les soirées match.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Les menus et les ingrédiens

Chaque veille d'émission, vous retrouverez sur notre site le menu du lendemain et les ingrédiens nécessaires pour le réaliser.

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