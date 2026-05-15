"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 17 mai 2026 sur France 3

Dimanche 17 mai 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 17 mai 2026, en première partie, Michel Drucker recevra : Philippe Etchebest, Patrick Fiori, Viktor Vincent, Heïdi Sevestre, Matthieu Tordeur, Emmanuel Chaunu.

En seconde partie, Michel Drucker rendra hommage à Jean-Pierre Coffe et recevra : Claude Sérillon, Philippe Geluck, Catherine Ceylac et Christophe Dolbeau.