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"Mariés au premier regard" lundi 18 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 13ème épisode (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 260
"Mariés au premier regard" lundi 18 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 13ème épisode (vidéo)

Lundi 18 mai  2026 à 21:10, M6 diffusera le treizième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le treizième épisode :

Vous allez découvrir pourquoi Mélanie a été blessée par le comportement de son mari et pourquoi, alors que tout se passait bien entre Lucille et Alex, Lucille va être profondément choquée.

Vous retrouverez Margaux et Christophe. Si le jeune homme a eu un vrai coup de cœur pour elle, la jeune femme n'a pas ressenti la même chose et va finir par craquer...

Vous retrouverez aussi Laury et Antonin pour le moment ultime de vérité : la décision de rester mariés ou de divorcer. Mais les expertes comptent avant-tout leur révéler ce qu'elles leur ont caché jusqu'à présent : leur taux de compatibilité à 90%. Comment vont-ils réagir ? D'autant qu'eux aussi ont une annonce à faire aux expertes.

Et vous retrouverez également dans cet épisode Estelle et Stéphane.

Extrait vidéo

"Il m'avait dit qu'il ne voulait pas déjeuner"
Mélanie est déçue en découvrant que son mari a pris son petit-déjeuner pendant son absence...

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 12:48
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