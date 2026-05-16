Dans les coulisses de l’Eurovision 2026 avec Stéphane Bern samedi 16 mai 2026 sur France 2

Samedi 16 mai 2026, Stéphane Bern vous donne rendez-vous à 20:30 sur France 2 pour un pré-show exceptionnel, en immersion totale dans les coulisses du plus grand concours de musique du monde qui fête ses 70 ans !

Pendant trente minutes, vivez l’effervescence de l’Eurovision à travers des interviews exclusives et des reportages : un retour chiffré sur la folie Eurovision, une rétrospective des plus grands moments du concours depuis 70 ans, un focus sur Vienne, la ville hôte de cette édition, un tour d’horizon des principaux concurrents de l’année…

Ambiance, émotions et passion : tout ce qu’il faut pour vibrer avant le début de la grande cérémonie internationale. Le compte à rebours est lancé !

La jeune et talentueuse Monroe, âgée de seulement 17 ans, portera ce soir haut les couleurs tricolores lors de cette grande finale de la 70ème édition de l’Eurovision.

Révélée au grand public par sa victoire dans l'émission Prodiges en 2025, la chanteuse franco-américaine s'apprête à offrir une performance intense et moderne qui mélange la virtuosité lyrique et l'émotion de la pop. Sa chanson, intitulée « Regarde ! », est un hymne à l'amour puissant et universel, taillé pour marquer les esprits européens.