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"Mask Singer" vendredi 22 mai 2026 sur TF1, spéciale Tour du Monde

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 239
"Mask Singer" vendredi 22 mai 2026 sur TF1, spéciale Tour du Monde

Vendredi 22 mai 2026, Camille Combal vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour le quatrième numéro de la 9ème saison de "Mask Singer", spécial « Tour du monde ».

Préparez-vous à décoller pour ce quatrième prime ! "Mask Singer" vous embarque pour un incroyable tour du monde.

Pour la première fois, ce sont deux enquêteurs mystères qui viendront faire le show en duo. Après avoir performé sur scène et s’être démasqués, ils mèneront ensuite l’enquête avec Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams pour tenter de démasquer les autres célébrités encore en compétition.

Sur scène, les personnages vont s'affronter au son des plus grands tubes internationaux. 

Saurez-vous découvrir qui se cache derrière les masques ? Rendez-vous vendredi soir à 21:10 sur TF1.

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 11:33
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