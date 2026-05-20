"Le Bigdil" : Spéciale cinéma, vendredi 22 mai 2026 sur RMC Story

Vendredi 22 mai 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel Vincent et Bill proposent une spéciale « Cinéma » à l'occasion du Festival de Cannes.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale cinéma

Alors que la 79ème édition du Festival de Cannes bat son plein, le Bigdil pose cette semaine ses valises sur le tapis rouge ! Vincent, les Gafettes, Bill et les candidats se prêtent au jeu dans une ambiance explosive, entre défis inattendus et séquences dignes des plus grands films.

Le principe reste le même pour nos stars d'un soir : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux, avec à chaque étape un choix cornélien. Garder ses gains… ou tenter le rideau, au risque de tout perdre, ou de repartir avec bien mieux !

Au programme cette semaine : l'"Entrée tapis rouge", le "Kart'n'Furious" et le "Déguise-toi si tu peux" promettent des moments hilarants, imprévisibles et franchement inoubliables.

Aux côtés des participants, Vincent Lagaf' et Bill, duo complice et désopilant, insufflent leur folie à chaque instant pour une émission qui régale autant les petits que les grands !