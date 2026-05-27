"Mask Singer" vendredi 29 mai 2026 sur TF1, spéciale Soleil

Vendredi 29 mai 2026, Camille Combal vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour le cinquième numéro de la 9ème saison de "Mask Singer", spécial « Soleil ».

Vendredi soir, "Mask Singer" passe en mode été !

Sur le sable chaud de la compétition, le Caillou, le Bouquet, le Sanglier, le Cyborg et le Clown avec un nouveau maquillage vont s'affronter sur des tubes qui sentent bon les vacances.

Un nouveau personnage viendra faire monter la température... Le Loup-garou fera vibrer la scène avec une prestation pleine d'émotion et de délicatesse avant de se démasquer et de rejoindre les enquêteurs pour la suite du jeu.

Soleil, démasquages et surprises, la plus grande enquête de France se poursuit sur TF1 vendredi 29 mai 2026 à 21:10.