"Un chef au bout du monde" en Australie avec Philippe Etchebest mercredi 27 mai 2026 sur M6

Mercredi 27 mai 2026 à 23:30 sur M6, Philippe Etchebest vous emmène en Australie dans un numéro inédit de sa collection documentaire "Un chef au bout du monde".

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, Philippe Etchebest prend la route de l’Australie.

Une île-continent aux horizons immenses, grande comme quinze fois la France, taillée pour l’ampleur. Un pays peuplé de créatures uniques au monde, où tout n’est que démesure.

Des fermes de l’outback aux canaux de lave aborigènes, des étals saisonniers de Melbourne à une île perdue au large de la Tasmanie, dans ces espaces sans limites, Philippe Etchebest part à la rencontre de celles et ceux qui élèvent, pêchent et récoltent, et font de l’Australie un garde-manger unique au monde.

Entre terre et océan, ce voyage révèle une Australie nourricière, où la cuisine devient un lien entre territoires, cultures et générations.

Les rencontres du Chef Etchebest en Australie

Deon & Lane Stent-Smith

Éleveurs, Shandonvale Station (Queensland)

Jeune couple à la tête d’une ferme d’environ 6 000 hectares. Ils ont relancé une exploitation éprouvée par la sécheresse : points d’eau gérés au cordeau, pâturages tournants, troupeaux ajustés et pari sur les dromadaires… À leur échelle, l’hélicoptère n’est pas un caprice mais une nécessité pour repérer les bêtes et ouvrir la route vers les enclos. Auprès d’eux, Philippe Etchebest goûte à la véritable saveur de l’Outback…

Aaron Morgan

Ranger aborigène, Budj bim (Victoria)

Gardien d’un paysage volcanique classé à l’UNESCO. Il restaure les structures de lave, surveille l’eau, retire les espèces envahissantes pour rouvrir la route des anguilles, et transmet le savoir aux jeunes. Avec Philippe Etchebest, il met en regard aquaculture millénaire et gestes d’aujourd’hui jusqu’à la cuisson de l’anguille, chacun à sa manière.

Matt Stone

Chef, Melbourne (Victoria)

Matt Stone, grand chef australien et défenseur d’une cuisine ancrée dans le terroir, se donne le défi de faire découvrir à Philippe Etchebest, en 24 heures, l’immense diversité culinaire de celle que l’on surnomme la capitale gastronomique australienne : Melbourne. Pour conclure leur aventure, Matt emmène Philippe Etchebest dans son garde-manger du bout du monde préféré : Flinders Island…

Jo & Tom Youl

Éleveurs, Quoin farm, Flinders Island (Tasmanie)

Famille d’éleveurs sur une île où herbe salée et eaux froides poissonneuses nourrissent bétail et habitants. Autonomie, circuits courts, liens quotidiens entre pâturages et rivages : avec Philippe Etchebest et Matt Stone, ils rassemblent viande et mer pour un final à la hauteur de l’île et du voyage de Philippe Etchebest.

Extrait vidéo

"Je suis impressionné de goûter des produits aussi iconiques à l'autre bout du monde"

Philippe Etchebest est bluffé par ce croissant Australien !