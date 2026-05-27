recherche
Documentaires

"Un chef au bout du monde" en Australie avec Philippe Etchebest mercredi 27 mai 2026 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 214
"Un chef au bout du monde" en Australie avec Philippe Etchebest mercredi 27 mai 2026 sur M6

Mercredi 27 mai 2026 à 23:30 sur M6, Philippe Etchebest vous emmène en Australie dans un numéro inédit de sa collection documentaire "Un chef au bout du monde".

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, Philippe Etchebest prend la route de l’Australie.

Une île-continent aux horizons immenses, grande comme quinze fois la France, taillée pour l’ampleur. Un pays peuplé de créatures uniques au monde, où tout n’est que démesure.

Des fermes de l’outback aux canaux de lave aborigènes, des étals saisonniers de Melbourne à une île perdue au large de la Tasmanie, dans ces espaces sans limites, Philippe Etchebest part à la rencontre de celles et ceux qui élèvent, pêchent et récoltent, et font de l’Australie un garde-manger unique au monde.

Entre terre et océan, ce voyage révèle une Australie nourricière, où la cuisine devient un lien entre territoires, cultures et générations.

Les rencontres du Chef Etchebest en Australie

Deon & Lane Stent-Smith
Éleveurs, Shandonvale Station (Queensland)
Jeune couple à la tête d’une ferme d’environ 6 000 hectares. Ils ont relancé une exploitation éprouvée par la sécheresse : points d’eau gérés au cordeau, pâturages tournants, troupeaux ajustés et pari sur les dromadaires… À leur échelle, l’hélicoptère n’est pas un caprice mais une nécessité pour repérer les bêtes et ouvrir la route vers les enclos. Auprès d’eux, Philippe Etchebest goûte à la véritable saveur de l’Outback…

Aaron Morgan
Ranger aborigène, Budj bim (Victoria)
Gardien d’un paysage volcanique classé à l’UNESCO. Il restaure les structures de lave, surveille l’eau, retire les espèces envahissantes pour rouvrir la route des anguilles, et transmet le savoir aux jeunes. Avec Philippe Etchebest, il met en regard aquaculture millénaire et gestes d’aujourd’hui jusqu’à la cuisson de l’anguille, chacun à sa manière.

Matt Stone
Chef, Melbourne (Victoria)
Matt Stone, grand chef australien et défenseur d’une cuisine ancrée dans le terroir, se donne le défi de faire découvrir à Philippe Etchebest, en 24 heures, l’immense diversité culinaire de celle que l’on surnomme la capitale gastronomique australienne : Melbourne. Pour conclure leur aventure, Matt emmène Philippe Etchebest dans son garde-manger du bout du monde préféré : Flinders Island…

Jo & Tom Youl
Éleveurs, Quoin farm, Flinders Island (Tasmanie)
Famille d’éleveurs sur une île où herbe salée et eaux froides poissonneuses nourrissent bétail et habitants. Autonomie, circuits courts, liens quotidiens entre pâturages et rivages : avec Philippe Etchebest et Matt Stone, ils rassemblent viande et mer pour un final à la hauteur de l’île et du voyage de Philippe Etchebest.

Extrait vidéo

"Je suis impressionné de goûter des produits aussi iconiques à l'autre bout du monde"
Philippe Etchebest est bluffé par ce croissant Australien !

Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 08:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Replay &quot;L'oeil de Philippe Caverivière&quot; du mercredi 27 mai 2026 face à Eric Ciotti (vidéo)

Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du mercredi 27 mai 2026 face à Eric Ciotti (vidéo)

27 mai 2026 - 09:02

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 27 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 27 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

26 mai 2026 - 21:41

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 28 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 28 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

26 mai 2026 - 10:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...