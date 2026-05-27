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Le concert de Gautier Capuçon à l'Olympia rediffusé sur France 4 vendredi 29 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 93
Le concert de Gautier Capuçon à l'Olympia rediffusé sur France 4 vendredi 29 mai 2026

Vendredi 29 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le concert de Gautier Capuçon sur la scène de l'Olympia capté le 26 février 2024.

Voyagez en musique avec Culturebox et le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Jérôme Ducros, accompagnés de l'Orchestre Lamoureux dirigé par la cheffe d'orchestre Johanna Malangré. Ensemble, ils reprendront les titres du dernier album de Gautier Capuçon, « Destination Paris ».

Enregistré à l’Olympia, ce concert est comme un carnet de voyage dédié à Paris, une ville à la fois cosmopolite, poétique et culturelle à qui Gautier Capuçon voue une adoration particulière.

Personnalité publique et créateur d’institutions, le musicien français de 42 ans, à la carrière internationale, est reconnu comme l’un des plus grands violoncellistes de son temps. Il a sorti son dernier album à la fin de l’année 2023 intitulé « Destination Paris ». Le classique côtoie la variété, les comédies musicales et même les bandes originales de film, selon la volonté de Gautier Capuçon : « Je fais une hiérarchie entre une musique qui donne de l'émotion et une musique qui n'en donne pas. Après, il y a des langages différents, mais ça reste un partage d'émotions. »

« La Foule » d’Édith Piaf, « Les Champs-Elysées » de Joe Dassin ou encore « La Bohème » de Charles Aznavour sont des chansons incontournables lorsque l'on veut rendre hommage à Paris.

Mais l’une des belles surprises de ce concert à l’Olympia est un titre inédit, avec paroles, de Jean-Jacques Goldman : « Pense à nous ». Un rêve éveillé pour Gautier Capuçon : « Je ne le connaissais pas. J'étais fan depuis mon enfance et je rêvais depuis quelques années de lui demander d'écrire quelque chose pour moi. Je lui ai envoyé un e-mail en lui racontant mon projet avec les enfants. Et donc je lui parle de ce projet, de lui demander d'écrire un titre joyeux, qui rassemble. Il m'a répondu et on a travaillé ensemble. Il était là pendant l'enregistrement. »

Le programme :

Franz Lehár 
Heure exquise - La Veuve joyeuse

Georges Bizet 
La Habanera - Carmen

Jacques Offenbach 
Barcarolle - Les Contes d'Hoffmann

Jean-Philippe Rameau
Les Sauvages - Les Indes galantes

Hubert Giraud
Sous le ciel de Paris

Francis Lai
Chabadabada

Philippe Sarde
La chanson d’Hélène

Charles Aznavour
La bohème

Jean-Jacques Goldmann
Pense à nous

Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 10:25
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