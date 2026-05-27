Le concert de Gautier Capuçon à l'Olympia rediffusé sur France 4 vendredi 29 mai 2026

Voyagez en musique avec Culturebox et le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Jérôme Ducros, accompagnés de l'Orchestre Lamoureux dirigé par la cheffe d'orchestre Johanna Malangré. Ensemble, ils reprendront les titres du dernier album de Gautier Capuçon, « Destination Paris ».
Enregistré à l’Olympia, ce concert est comme un carnet de voyage dédié à Paris, une ville à la fois cosmopolite, poétique et culturelle à qui Gautier Capuçon voue une adoration particulière.
Personnalité publique et créateur d’institutions, le musicien français de 42 ans, à la carrière internationale, est reconnu comme l’un des plus grands violoncellistes de son temps. Il a sorti son dernier album à la fin de l’année 2023 intitulé « Destination Paris ». Le classique côtoie la variété, les comédies musicales et même les bandes originales de film, selon la volonté de Gautier Capuçon : « Je fais une hiérarchie entre une musique qui donne de l'émotion et une musique qui n'en donne pas. Après, il y a des langages différents, mais ça reste un partage d'émotions. »
« La Foule » d’Édith Piaf, « Les Champs-Elysées » de Joe Dassin ou encore « La Bohème » de Charles Aznavour sont des chansons incontournables lorsque l'on veut rendre hommage à Paris.
Mais l’une des belles surprises de ce concert à l’Olympia est un titre inédit, avec paroles, de Jean-Jacques Goldman : « Pense à nous ». Un rêve éveillé pour Gautier Capuçon : « Je ne le connaissais pas. J'étais fan depuis mon enfance et je rêvais depuis quelques années de lui demander d'écrire quelque chose pour moi. Je lui ai envoyé un e-mail en lui racontant mon projet avec les enfants. Et donc je lui parle de ce projet, de lui demander d'écrire un titre joyeux, qui rassemble. Il m'a répondu et on a travaillé ensemble. Il était là pendant l'enregistrement. »
Le programme :
Franz Lehár
Heure exquise - La Veuve joyeuse
Georges Bizet
La Habanera - Carmen
Jacques Offenbach
Barcarolle - Les Contes d'Hoffmann
Jean-Philippe Rameau
Les Sauvages - Les Indes galantes
Hubert Giraud
Sous le ciel de Paris
Francis Lai
Chabadabada
Philippe Sarde
La chanson d’Hélène
Charles Aznavour
La bohème
Jean-Jacques Goldmann
Pense à nous