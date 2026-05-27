"Le Bigdil" : Spéciale mamans, vendredi 29 mai 2026 sur RMC Story

Vendredi 29 mai 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel Vincent et Bill proposent une spéciale « Mamans » à l'occasion de la Fête des Mères.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale Mamans

Course de brouettes, salaire de la peur, fond vert en peinture… Cette semaine, le Bigdil propose une série d'épreuves originales aux candidats venus tenter leur chance.

À deux jours de la fête des Mères, l'émission met à l'honneur celles qui assurent au quotidien, dans une ambiance festive ponctuée de défis et de surprises.

Aux côtés des candidats, Vincent Lagaf' et Bill forment le duo désormais familier des téléspectateurs. Les Gafettes, fidèles au poste, complètent l'équipe. Le principe reste inchangé : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux.

À chaque étape, un choix s'impose : garder ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre, ou de repartir avec mieux.