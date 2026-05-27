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"Musiques en fête" en direct des Chorégies d'Orange le 19 juin sur France 3, les artistes présents

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 169
"Musiques en fête" en direct des Chorégies d'Orange le 19 juin sur France 3, les artistes présents

Judith Chaine et Cyril Féraud vous donnent rendez-vous vendredi 19 juin 2026 à 21:10 sur France 3 depuis le Théâtre antique d’Orange pour fêter les 15 ans de "Musiques en fête" sous le signe du partage et de l’émotion.

En direct de ce lieu emblématique, le public embarquera pour un grand voyage musical à travers les plus belles pages de l’opéra, mais aussi l’opérette, la comédie musicale, le gospel et de grands classiques de la chanson française.

Tout au long de la soirée, de grandes voix de la scène lyrique retrouveront de jeunes talents prometteurs ainsi que des invités prestigieux venus d’univers musicaux variés. Chanteurs, instrumentistes virtuoses, danseurs et artistes de la chanson française se succéderont sur scène pour offrir un spectacle unique dans le cadre majestueux du Théâtre antique.

Parmi les artistes présents cette année :  Julie Fuchs, Marina Viotti, Patrick Fiori, Florian Sempey, Anne Sila, Camille Thomas, Mariam Battistelli, Jérôme Boutillier, Emy Gazeilles, Julien Henric, Vincent Guérin, Nika Guliashvili, Mark Kurmanbayev, Florian Laconi, Théo Ould, Anne-Lise Polchlopek, le Gospel Hooks, ainsi que l’incontournable Bagad de Lann-Bihoué.

La soirée fera également la part belle à la transmission avec la participation exceptionnelle des élèves des collèges et lycées de l’académie d’Aix-Marseille dans le cadre du programme pédagogique des Chorégies d’Orange, ainsi que des élèves des classes CHAM du collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine.

Tous seront accompagnés par l’Orchestre national de Cannes, sous la direction d’Ariane Matiakh, Didier Benetti et du jeune chef Clément Lonca, ainsi que par les artistes du Chœur de Parme.

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