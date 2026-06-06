"Mariés au premier regard" lundi 8 juin 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 16ème épisode

Lundi 8 juin 2026 à 21:10, M6 diffusera le 16ème et dernier épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le 16ème et dernier épisode :

Dans ce final de la 10ème saison de "Mariés au premier regard", c'est l'heure de tous les bilans.

Lundi soir, mais également mardi soir dans une spéciale "Que sont-ils devenus ?", vous allez connaître le destin de tous les couples de cette saison placé sous le signe de l'amour puisque trois couples se sont déjà dit « oui » : Lauryne et Antonin (compatibles à 90%), Perrine et Alexandre (compatibles à 79%), Jenna et Laurent (compatibles à 81%).

Au cours de ces deux soirées exceptionnelles, vous allez découvrir les trois derniers couples de cette saison : Lucile et Alex (compatibles à 80%), Estelle et Stéphane (compatibles à 79%), Margaux et Christophe (compatibles à 82%). Vont-ils confirmer leur mariage ou divorcer ? Il va falloir se préparer à toutes les surprises…

Et pour tous ces couples, vous saurez pour ceux qui confirmeront leur mariage, ainsi que pour Perrine et Alexandre, s'ils sont toujours en couple huit mois après l'expérience.

Vous retrouverez également l'un des couples emblématiques de cette 10ème saison : Julie et Mathieu. Ils vous ont émus et bouleversés, sont entrés dans vos vies chaque semaine. Que sont-ils devenus après leur séparation brutale ? Vous saurez tout de leur état d'esprit, de leurs projets : ils ont des révélations à vous faire et vous allez voir que leur vie a pris un tournant tout à fait inattendu.