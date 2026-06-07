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"Mariés au premier regard", que sont-ils devenus ? mardi 9 juin 2026 sur M6

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 239
"Mariés au premier regard", que sont-ils devenus ? mardi 9 juin 2026 sur M6

Mardi 9 juin 2026 à 21:10 sur M6, la 10ème saison de "Mariés au premier regard" s'achèvera avec la diffusion d'un numéro spécial "Que sont-ils devenus ?".

Vous les avez suivis pendant plusieurs mois, ils ont partagé leurs doutes, leurs espoirs. Vous avez vibré face à leurs coups de foudre et parfois assisté à des désillusions.

Huit mois après leur mariage, les participants emblématiques de Mariés au premier regard vous livrent leurs derniers secrets. Emménagement, projet de bébé, vous saurez tout sur les couples encore ensemble.

Pour cette saison anniversaire, jamais autant de couples n’ont filé le parfait amour mais, pour d’autres participants aujourd’hui séparés, vous découvrirez leur nouvelle vie et ce que l’expérience leur a apporté.

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