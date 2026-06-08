"Si on lisait à voix haute" : la finale de la 7ème édition diffusée sur France 5 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026 à 21:05,François Busnel sera de retour sur France 5 pour présenter la finale de la 7ème édition du concours "Si on lisait à voix haute".

La compétition s'est déroulée pendant toute l'année dans près de 3 000 classes en France et a impliqué près de 100 000 élèves (de la sixième à la terminale). Aujourd'hui, ils ne sont plus que neuf. Neuf finalistes âgés de 11 à 17 ans, qui se disputeront le titre de meilleure lectrice ou meilleur lecteur de France lors d'une émission exceptionnelle diffusée en première partie de soirée sur France 5 le mercredi 10 juin.

Cette finale est la dernière étape de Si on lisait à voix haute - Saison 7, le concours de lecture à voix haute lancé par François Busnel pour France Télévisions, avec le ministère de l’Éducation nationale, et Lumni.fr.

Les finalistes viennent de huit académies différentes (La Réunion, Lille, Mayotte, Montpellier, Normandie, Paris, Poitiers, Rennes), ainsi que d'un établissement français de l'étranger à Casablanca, au Maroc ! Les élèves ont franchi les trois étapes de sélection : d’abord au sein de leur classe, puis au niveau de leur académie et enfin au niveau national.

Pour cette finale, les candidats seront départagés par un jury composé de 4 personnalités issues du monde de l'art : Rachida Brakni, comédienne récompensée d'un César et d'un Molière, Philippe Claudel, romancier, lauréat du prix Renaudot et président de la société littéraire du Prix Goncourt, Cécile Coulon, romancière et poétesse et membre du jury de Si on lisait à voix haute depuis la première édition, et Gaëtan Roussel, auteur, compositeur et interprète.