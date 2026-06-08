Finale de "Top Chef" mercredi 10 juin 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 10 juin 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera la finale de la 17ème saison de "Top Chef" qui se déroulera dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel George V, palace emblématique.

C’est dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel George V, palace emblématique récompensé par six étoiles Michelin et une Étoile Verte, que les deux finalistes se retrouvent pour la dernière épreuve de la compétition.

Cette finale opposera Alexy Algar-Denos (27 ans, sous-chef à L'Almandin à Perpignan), qui a fait une grande partie du concours dans la brigade de Glenn Viel et Viviana Pisacane (28 ans, cheffe propriétaire du restaurant Le Bœuf d'Argent à Lyon), qui a quant à elle défendu les couleurs de la brigade d'Hélène Darroze en fin de parcours.

Leur défi : concevoir et réaliser un menu gastronomique d’exception composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, capable de conquérir les papilles de 100 bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que celles des cinq chefs du jury.

Pour cette finale exceptionnelle, Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix-Rouge, sera présente tout au long de la soirée aux côtés des bénévoles invités.

Pendant 8 heures de cuisine intense, les deux candidats devront donner le meilleur d’eux-mêmes dans les cuisines de ce prestigieux établissement parisien où chacun pourra compter sur le soutien de quatre anciens candidats éliminés, venus renforcer leur brigade en tant que commis.

À l’issue de la dégustation, chaque convive attribuera librement ses points entre les deux menus déterminant ainsi le grand gagnant de cette 17ème saison de Top Chef.

Alors, qui sera le grand vainqueur de cette 17ème saison de Top Chef ? Réponse mercredi soir sur M6...

Extrait vidéo

"Il faut trouver un plan B à mon sens !"

Selon Glenn Viel, Alexy n’a pas d’autre choix que de refaire son entrée en pleine finale...