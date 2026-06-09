"Tous en cuisine" mardi 9 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !
L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.
Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.
Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.
Le menu et les ingrédients du mardi 9 juin 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Entrée • Soupe de blettes, œuf mollet
- 4 œufs mollets
- 4 côtes de blettes épluchées
- 2 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
- 1 morceau de gingembre épluché et coupé en lamelles
- 1 litre de bouillon de volaille
- 100 g de mascarpone
- 100 g de croûtons frits au beurre
- 15 cl de crème réduite chaude
- Huile d'olive
- Sel fin et poivre du moulin
Plat • Ficelle picarde, salade d'endives, poires et noix
- 4 crêpes de 24 cm de diamètre
- 4 tranches de jambon blanc
- 4 tranches de maroilles coupées fines sans croûte
- 4 endives effeuillées
- 4 poires épluchées et coupées en quartiers
- 50 g de noix concassées et torréfiées
Pour la duxelles de champignons :
- 12 champignons de Paris sans pieds et hachés
- 2 échalotes épluchées et ciselées
- 20 g de beurre demi-sel
- Huile d'olive
Pour la béchamel au maroilles :
- 100 g de maroilles sans croûte coupé en cubes
- 1 jaune d'œuf
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 50 cl de lait entier
Pour la vinaigrette :
- 1 cuil. à soupe de miel
- 1 cuil. à café de moutarde forte de Dijon
- Le jus d'1 citron jaune
- 10 cl d'huile d'olive.