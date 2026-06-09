"Tous en cuisine" mardi 9 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Mardi 9 juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du mardi 9 juin 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée • Soupe de blettes, œuf mollet



4 œufs mollets

4 côtes de blettes épluchées

2 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux

1 morceau de gingembre épluché et coupé en lamelles

1 litre de bouillon de volaille

100 g de mascarpone

100 g de croûtons frits au beurre

15 cl de crème réduite chaude

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Plat • Ficelle picarde, salade d'endives, poires et noix

4 crêpes de 24 cm de diamètre

4 tranches de jambon blanc

4 tranches de maroilles coupées fines sans croûte

4 endives effeuillées

4 poires épluchées et coupées en quartiers

50 g de noix concassées et torréfiées

Pour la duxelles de champignons :

12 champignons de Paris sans pieds et hachés

2 échalotes épluchées et ciselées

20 g de beurre demi-sel

Huile d'olive

Pour la béchamel au maroilles :

100 g de maroilles sans croûte coupé en cubes

1 jaune d'œuf

50 g de beurre

50 g de farine

50 cl de lait entier

Pour la vinaigrette :