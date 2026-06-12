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"Tous en cuisine" vendredi 12 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 juin 2026 179
"Tous en cuisine" vendredi 12 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 12 juin 2026 à 18:10, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 12 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Salade de mâche, bricks à la feta, fleur d'oranger

  • 100 g de feuille de mâche
  • 8 feuilles de pâte filo
  • 150 g de beurre clarifié
  • 400 g de feta
  • 40 g d'olives violettes (ou autres)
  • 1 orange épluchée
  • 1 cuil. à soupe de pignons de pin torréfiés
  • 1 cuil. à soupe de graines de sésame blond torréfiées
  • 3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc
  • 1 cuil. à soupe de sirop d'érable
  • Quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger
  • Huile d'olive
  • Fleur de sel & poivre du moulin.

Plat Tajine de poulet au citron

  • 8 filets de poulet
  • 200 g d'abricots secs
  • 2 oignons épluchés
  • 1 gousse d'ail épluchée et dégermée
  • 1 botte de carottes fanes épluchées
  • 1 botte de petits navets lavés
  • 1 cuil. à soupe de miel
  • 25 g de beurre
  • 1,5 litre de bouillon de volaille
  • ¼ de botte de coriandre fraîche
  • 1 citron confit coupé en quartiers
  • Huile d'olive
  • Sel fin

Pour le mélange d'épices :

  • 1 pincée de chaque : cumin en poudre, safran, piment en poudre, curcuma en poudre
  • 1 morceau de gingembre épluché
  • 1 bâton de cannelle.
Dernière modification le vendredi, 12 juin 2026 08:57
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