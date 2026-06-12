"Tous en cuisine" vendredi 12 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 12 juin 2026 à 18:10, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 12 juin 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée • Salade de mâche, bricks à la feta, fleur d'oranger



100 g de feuille de mâche

8 feuilles de pâte filo

150 g de beurre clarifié

400 g de feta

40 g d'olives violettes (ou autres)

1 orange épluchée

1 cuil. à soupe de pignons de pin torréfiés

1 cuil. à soupe de graines de sésame blond torréfiées

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

1 cuil. à soupe de sirop d'érable

Quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger

Huile d'olive

Fleur de sel & poivre du moulin.

Plat • Tajine de poulet au citron

8 filets de poulet

200 g d'abricots secs

2 oignons épluchés

1 gousse d'ail épluchée et dégermée

1 botte de carottes fanes épluchées

1 botte de petits navets lavés

1 cuil. à soupe de miel

25 g de beurre

1,5 litre de bouillon de volaille

¼ de botte de coriandre fraîche

1 citron confit coupé en quartiers

Huile d'olive

Sel fin

Pour le mélange d'épices :