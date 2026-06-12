La pièce "Tout va très bien !" à revoir sur France 4 dimanche 14 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir la pièce "Tout va très bien !". L’histoire hilarante de trois frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

L'histoire en quelques lignes...

Tom et sa femme sont prêts à recevoir la directrice de l’Agence nationale anglaise d’adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé.

C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe…

Il suffit d'un petit grain de sable – un mensonge qui dérape, un invité imprévu ou une vérité qui éclate – pour que la belle façade commence à se fissurer.

Pour sauver les apparences, les personnages s'enfoncent alors dans une spirale de quiproquos, de mauvaise foi et de situations rocambolesques. Plus la catastrophe approche, plus ils s'obstinent à répéter la méthode Coué : « Tout va très bien ! »

Une création à mourir de rire du roi du boulevard anglais Ray Cooney et de son fils.

Avec : Arthur Jugnot, Laurent Ournac, Sébastien Pierre, Zoé Bidaud, Michel Cremades, Julie Desbruères, Manu Rui Silva et Lydie Muller.