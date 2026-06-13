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La 24ème édition des "Victoires du Jazz" diffusée sur France 4 lundi 15 juin 2026, les nommés

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 236
La 24ème édition des "Victoires du Jazz" diffusée sur France 4 lundi 15 juin 2026, les nommés

La 24ème édition des "Victoires du Jazz", sous la présidence d'honneur de Selah Sue et présentée par Manu Katché, sera diffusée lundi 15 juin à 21:00 sur France 4 depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Lors de cette soirée musicale exceptionnelle en prime sur France 4, 6 Victoires seront remises à l'Artiste instrumental(e), l'Artiste vocal(e), la Révélation, l'Album, le Concert et l'Album de musiques du monde de l’année.

Formation réunie spécialement pour la cérémonie, Le Big Band des Victoires du Jazz, dirigé par Christophe Dal Sasso, accompagnera la plupart des nommés tout au long de la cérémonie.

Les nommés :

Artiste instrumental(e) : Airelle Besson ; Catherine Delaunay ; Baptiste Herbin.

Artiste vocal(e)c: Cynthia Abraham ; Leïla Martial ; Marion Rampal.

Révélation, prix Frank Ténot de la Révélation : Olga Amelchenko, Noé Huchard, Guillaume Latil.

Album jazz : "Liberation Songs" de Stéphane Kerecki (Self Two Music), "Song For Abbey" de Marion Rampal (Les Rivières Souterraines / L'Autre Distribution), "The Getdown" de Coulondre, Dolmen, Privat (Samana Productions sous licence Artwork Records)

Album de musiques du monde : "Mit Warde - Cent Roses" de Sarãb (V2 / Sarãb-Colore), "Tales Of Nar" de Keyvan Chemirani (PeeWee!), "Zagate" de Souad Massi (BackingTrack Production)

Concert : "Blossom" d'Airelle Besson & Lionel Suarez (Jazz Musiques Productions), "Quatuor Demi-Lune" de Robinson Khoury (Colore / Hyperlips), "Song for Abbey" de Marion Rampal (Les Rivières Souterraines / Wazo).

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