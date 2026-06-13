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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 14 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 245
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 14 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 14 juin 2026 à 16:15 pour revoir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 14 juin 2026, dans cette rediffusion, Frédéric Lopez reçoit : Loïc Peyron, Natacha Lindinger et Thomas Angelvy.

Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...

Extrait vidéo

Thomas Angelvy revient sur un moment qui aurait pu le décourager… mais qui s'est révélé être très formateur. Parfois, il suffit de quatre personnes pour donner la force de continuer.

Loïck Peyron partage un souvenir plutôt radical... Ses parents ont choisi une méthode pour le moins directe pour lui apprendre à nager, en pleine Méditerranée. Un baptême saisissant… qui a visiblement porté ses fruits !

Thomas Angelvy raconte ses débuts d’humoriste… à l’école. Il se lançait le défi de faire rire ses professeurs, et quand il y arrivait, c’était sa plus grande fierté.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 14:26
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