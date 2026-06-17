"Jai des doutes Devos / Morel" à revoir sur France 4 vendredi 19 juin 2026 (vidéo)

À voir ou à revoir sur France 4 vendredi 19 juin 2026 à 21:00, "J'ai des doutes Devos / Morel" un spectacle dans lequel François Morel rend un hommage réjouissant à l'univers délicieusement poétique et décalé de Raymond Devos.

Avec J'ai des doutes, François Morel rend un hommage aussi drôle qu'émouvant à l'immense Raymond Devos, maître incontesté du jeu de mots, de l'absurde et de la poésie du quotidien. Récompensé par le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public en 2019, ce spectacle musical est devenu au fil des années un véritable succès auprès du public.

Fasciné depuis sa jeunesse par l'univers singulier de Raymond Devos, François Morel s'empare de ses textes les plus célèbres pour leur offrir une nouvelle vie sur scène. Sans jamais chercher à imiter son illustre prédécesseur, il revisite ses sketches avec sa sensibilité, sa fantaisie et son humour délicatement décalé.

Accompagné au piano par Antoine Sahler, François Morel propose un voyage poétique au cœur des mots, où la logique se dérègle avec bonheur et où l'imaginaire reprend ses droits.

Entre chansons, souvenirs, réflexions et éclats de rire, le spectacle invite le public à redécouvrir toute la richesse de l'œuvre de Raymond Devos.