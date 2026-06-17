"Taratata 100 % live" vendredi 19 juin 2026 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 19 juin 2026 à 22:55 sur France 2, Nagui présentera le dernier numéro de la saison de "Taratata 100% live". Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

Pour clore en beauté une saison riche en émotions et en découvertes, Nagui réunit dans "Taratata" des artistes d’horizons variés autour du principe fondateur de l’émission : le live comme espace de rencontre et de partage.

Une soirée pensée comme un point d’orgue, où artistes confirmés et nouvelles voix se retrouvent sur scène, dont certains pour la première fois sur le plateau, pour des performances inédites, des duos surprenants et des reprises habitées.

Pour ouvrir la soirée, Hoshi propose « Bonjour docteur », un titre à fleur de peau qui explore la période douloureuse de la séparation, extrait de son 4ème album à venir. Et pour un duo inédit, elle partage un moment suspendu avec Lio sur « Dis, quand reviendras-tu ? », le bijou intemporel de Barbara. Une rencontre entre deux artistes libres, portées par la même sensibilité.

Pour la première fois sur le plateau, Grégoire offre un medley de ses plus grands succès avec les incontournables « Toi + moi » et « Ta main », des titres qui ont marqué toute une génération. Il vient présenter « On s’trouvera un endroit », un nouveau morceau dans la continuité de son univers sincère et fédérateur.

La chanteuse et poétesse britannique Arlo Parks envoûte le public avec « 2sided », un titre introspectif qui évoque l’espoir et l’attente d’un amour naissant, extrait de son album « Ambiguous Desire » sorti le 3 avril.

Camélia Jordana dévoile « Que ma peau », un morceau lumineux et chargé d'émotion qui célèbre la sororité et dénonce les discriminations. Et en duo avec Yoa, étoile montante de la pop francophone, elles font une reprise vibrante et inattendue de « Flowers », succès planétaire de Miley Cyrus. Une relecture féminine et puissante d’un hymne à l’émancipation portée par deux voix complémentaires.

Enfin, place à l’énergie contagieuse de Myles Smith, qui fait ses débuts dans l’émission et embrase le plateau avec « Stargazing », « Drive Safe » et « Nice to Meet You », extraits de son premier album « My Mess, My Heart, My Life ». Trois titres solaires qui célèbrent la fin de saison en beauté, entre énergie pop et intensité scénique.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagne les artistes avec la complicité et la spontanéité qui font la marque de l’émission, entre confidences et instants acoustiques inédits.

Un dernier "Taratata" de la saison… avant de se retrouver à la rentrée sur France 2.