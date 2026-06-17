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"Le village préféré des Français" revient le 8 juillet sur France 3, voici les 14 villes en compétition

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 292
"Le village préféré des Français" revient le 8 juillet sur France 3, voici les 14 villes en compétition

Qui succédera au lauréat de l’édition précédente ? Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21:10 sur France 3 avec Stéphane Bern pour connaître le grand gagnant de l'édition 2026 du concours "Le Village préféré des Français".

Cette année et grâce à la fidélité de ses téléspectateurs, l’émission repart sur les routes de France avec toujours la même passion, pour faire découvrir des villages d’une beauté et d’une richesse exceptionnelles !

Tout au long de l'émission, nous découvrirons votre classement et le village qui succédera à Saint-Antoine-l'Abbaye en Auvergne-Rhône-Alpes. Patrimoine, gastronomie, artisanat : les 14 villages sélectionnés rivalisent de charme ! Grâce aux votes des téléspectateurs, l'un d'eux remportera le titre de "Village préféré des Français" de l'année 2026.

Les 14 villages en compétition : 

  • Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes)
  • Nolay (Bourgogne-Franche-Comté)
  • Locquirec (Bretagne)
  • La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire)
  • Vescovato (Corse)
  • Dambach-la-Ville (Grand Est)
  • Cacao (Outre-mer)
  • Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France)
  • Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France)
  • Blangy-le-Château (Normandie)
  • La Flotte (Nouvelle-Aquitaine)
  • Saint-Martin-de-Londres (Occitanie)
  • Saulges (Pays de la Loire)
  • Bormes-les-Mimosas-Village (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Qui sera le grand gagnant du Village préféré des Français 2026 ? Pour le savoir, rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21.10 sur France 3.

Dernière modification le mercredi, 17 juin 2026 14:06
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