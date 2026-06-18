Une édition du "Grand Concours" à revoir sur TF1 samedi 20 juin 2026, les participants

Face à la Coupe du Monde de Football, TF1 vous proposera de revoir, samedi 20 juin 2026 à 21:10, une édition du "Grand Concours" présentée par Arthur.

19 personnalités incontournables : animateurs, comédiens et humoristes prêts à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée !

Compétiteurs dans l’âme, les candidats les plus indisciplinés sont de retour : Angélique Angarni-Filopon, Majid Bherila, Sidonie Bonnec, Camille Cerf, Claude Dartois, Charlotte Dhenaux, Issa Doumbia, Gérard Holtz, Jean-Luc Lemoine, Hélène Mannarino, Caroline Margeridon, Laurent Mariotte, Alain Marschall, Gwendal Marimoutou, Nelson Monfort, Laurent Romejko, Elie Semoun, Tareek et Olivier Truchot.

Surinvestis dans la compétition, ils vont tous tenter de prouver qu'ils ont une culture générale digne de ce nom.

Les règles sont simples : des questions, de bonnes réponses et surtout, ne pas se faire éliminer. Seuls les plus rapides, les plus cultivés d'entre eux et ceux qui savent que la guerre de Cent Ans n'a pas duré cent ans, sortiront leur épingle du jeu pour aller en finale...

Qui saura impressionner sa famille, ses proches et les téléspectateurs afin de remporter le trophée à l'issue de cette grande soirée du Grand Concours ?