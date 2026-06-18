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"La Fête de la musique" en direct d’Orange samedi 20 juin 2026 sur France 2, les artistes présents

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 juin 2026 192
"La Fête de la musique" en direct d’Orange samedi 20 juin 2026 sur France 2, les artistes présents

Samedi 20 juin 2026 à partir de 20:50, France 2 célèbrera la musique en grand avec un prime time exceptionnel en direct du théâtre antique d’Orange.

Présentée par Laury Thilleman, cette grande fête populaire promet d’être l’un des temps forts musicaux de l’été. Dans ce cadre majestueux chargé d’histoire, plus de 7 000 spectateurs vibreront au rythme d’un show festif, fédérateur et intergénérationnel réunissant certaines des plus grandes figures de la scène française.

Performances live, duos inédits et tubes incontournables : le théâtre antique se transformera, le temps d’une soirée, en immense scène à ciel ouvert où artistes et public ne feront qu’un dans une célébration collective de la musique et de la fête.

Une grande soirée événement en direct et festive tout en musique et réunissant une affiche exceptionnelle : Marine, Claudio Capéo, Faudel, Miki, Magic System, Sheila, Tayc, Pierre de Maere, La Petite Culotte, Yann Muller, Élodie Frégé, Monroe, Christophe Willem, David et Jonathan...

Dernière modification le jeudi, 18 juin 2026 09:45
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