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"Tous en cuisine" vendredi 19 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 244
"Tous en cuisine" vendredi 19 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 19 juin 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 19 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Plat Smash burger, coleslaw

  • 4 buns aux graines de sésame
  • 600 g de viande de bœuf haché
  • 1 oignon épluché
  • 20 g de beurre
  • Huile d’olive
  • 1 cuil. à soupe de miel liquide
  • 8 tranches de cheddar
  • 1 laitue iceberg
  • 1 flacon de sauce barbecue
  • Sel fin et poivre du moulin

Pour la mayonnaise sriracha :

  • 3 cuil. à soupe de mayonnaise
  • 1 cuil. à soupe de pâte de sésame
  • 1 cuil. à soupe de sauce sriracha
  • 1 cuil. à café de jus de citron jaune
  • 1 cuil. à café d’huile de sésame
  • 1 cuil. à soupe de sauce soja

Pour le coleslaw :

  • ½ petit chou blanc, finement émincé
  • 2 carottes pelées et râpées
  • 2 oignons nouveaux émincés
  • 5 cuil. à soupe de vinaigre de cidre
  • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
  • 2 cuil. à soupe de miel
  • 1 cuil. à soupe de moutarde à l’ancienne
  • Sel fin et poivre du moulin

Dessert  Tarte croustillante, mousse au chocolat au lait

Pour la pâte croustillante :

  • 220 g de cookies au chocolat
  • 70 g de beurre doux fondu

Pour la mousse au chocolat au lait :

  • 170 g de chocolat au lait (soit 1 tablette)
  • 250 g de crème liquide entière montée en crème fouettée
  • 1 grosse cuil. à soupe de crème fraîche
  • 25 g de chocolat noir
  • Fleur de sel.
Dernière modification le vendredi, 19 juin 2026 09:04
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