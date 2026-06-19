"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

Dimanche 21 juin 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 21 juin 2026, Michel Drucker recevra : Nikos Aliagas, Florent Pagny, Nicolas Canteloup et Aurélie Clemente-Ruiz.

En seconde partie, Michel Drucker recevra : Léa Salamé, Louma Salamé, Ghassan Salamé, Hiba Tawaji, Philippe Cavrivière, Alex Vizorek et Emmanuel Chaunu.