recherche
Divertissements

"La grande fête de Carcassonne" à revoir sur France 4 dimanche 21 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 265
"La grande fête de Carcassonne" à revoir sur France 4 dimanche 21 juin 2026

Dimanche 21 juin 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "La grande fête de Carcassonne", une une soirée de fête exceptionnelle en public qui a fêté la fin de l'été dernier.

Monument iconique de l’histoire française, la cité médiévale de Carcassonne sera la star de cette soirée avec son décor naturel spectaculaire.

Autour de Stéphane Bern et Laury Thilleman, les plus grands artistes viendront se produire au cœur de l’amphithéâtre antique.

Seront présents : Amel Bent, Pascal Obispo, Julien Clerc, Zaz, Patrick Fiori et Il Cello, Tina Arena, Ycare, Dany Brillant, Chico et les Gypsies, Chantal Goya, Bénabar, Nicoletta, Boulevard des Airs, Collectif Métissé, Héritage Goldman, Jeck et Carla, Charles et Joyce Jonathan

L’émission se conclura avec un grand feu d’artifice tiré depuis les remparts de la cité.

Dernière modification le vendredi, 19 juin 2026 10:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Coupe du Monde : Belgique / Iran en direct sur M6 dimanche 21 juin 2026

Coupe du Monde : Belgique / Iran en direct sur M6 dimanche 21 juin 2026

19 juin 2026 - 11:18

Sur le même thème...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

19 juin 2026 - 09:32

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...