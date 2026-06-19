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"Europiano : Les plus beaux concertos pour piano à travers l'Europe" sur Arte dimanche 21 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 145
"Europiano : Les plus beaux concertos pour piano à travers l'Europe" sur Arte dimanche 21 juin 2026

À l’occasion de la Fête de la musique, dix phalanges européennes interprètent aux côtés de prestigieux solistes et sous la direction de grands chefs certains des plus beaux concertos pour piano depuis différentes villes du continent. Un concert exceptionnel en deux parties diffusé sur Arte dimanche 21 juin 2026 à partir de 20:05.

Dans le second volet de ce prodigieux concert qui célèbre la Fête de la musique à travers toute l’Europe, la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, l’Orchestre symphonique de Hambourg, l’Orchestre de la fondation Gulbenkian et le hr-Sinfonieorchester jouent aux côtés des solistes Lukas Sternath, Martha Argerich, Bruce Liu et Hayato Sumino, sous la direction des maestros Constantinos Carydis, Sylvain Cambreling, Hannu Lintu et Alain Altinoglu.

Au programme : les plus beaux concertos pour piano de Beethoven, Schumann, Tchaïkovski et Rachmaninov.

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