"Europiano : Les plus beaux concertos pour piano à travers l'Europe" sur Arte dimanche 21 juin 2026

Dans le second volet de ce prodigieux concert qui célèbre la Fête de la musique à travers toute l’Europe, la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, l’Orchestre symphonique de Hambourg, l’Orchestre de la fondation Gulbenkian et le hr-Sinfonieorchester jouent aux côtés des solistes Lukas Sternath, Martha Argerich, Bruce Liu et Hayato Sumino, sous la direction des maestros Constantinos Carydis, Sylvain Cambreling, Hannu Lintu et Alain Altinoglu.
Au programme : les plus beaux concertos pour piano de Beethoven, Schumann, Tchaïkovski et Rachmaninov.