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"Mask Singer" : La Vénitienne était... Sarah Schwab, regardez son démasquage ! (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 240
"Mask Singer" : La Vénitienne était... Sarah Schwab, regardez son démasquage ! (vidéo)

Dans cette demi-finale de la 9ème saison de "Mask Singer" sur TF1, la Vénitienne est le premier personnage de la soirée qui va de démasquer.

La Vénitienne n'est malheureusement pas parvenue à se qualifier pour la grande finale de la compétition. Son aventure s’achève donc en demi-finale, l’obligeant à rejoindre la tanière pour le moment tant attendu de son démasquage.

Après plusieurs semaines de suspense, de performances remarquées et d’investigations menées par les enquêteurs, l’identité de la Vénitienne est enfin sur le point d’être dévoilée. Les indices accumulés au fil des émissions avaient déjà alimenté de nombreuses spéculations.

Le mystère prend finalement fin lorsque le masque tombe : c’est la chanteuse et imitatrice Sarah Schwab qui se cachait derrière le costume de la Vénitienne, révélant ainsi son identité au public et aux enquêteurs.

Extrait de "Mask Singer", la demi-finale du vendredi 19 juin 2026 sur TF1.

Dernière modification le vendredi, 19 juin 2026 23:01
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