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"Mask Singer" : La Chouette était... Plastic Bertrand ! Regardez son démasquage (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 154
"Mask Singer" : La Chouette était... Plastic Bertrand ! Regardez son démasquage (vidéo)

Dans cette demi-finale de la 9ème saison de "Mask Singer" sur TF1, la Chouette est le second personnage de la soirée qui va de démasquer.

Alors que l’Âne et le Poussin réussissent à décrocher leur qualification pour la grande finale de "Mask Singer", la compétition s’arrête malheureusement pour la Chouette. Malgré un parcours marqué par de belles prestations, le personnage doit quitter l’aventure en demi-finale.

Le moment du démasquage arrive, mettant fin à plusieurs semaines de mystère et de suppositions. Seuls les enquêteurs savent avec certitude qui se cache sous le costume de la Chouette

Pour les téléspectateurs, la surprise est révélée : il s’agit du chanteur Plastic Bertrand, qui se cachait derrière ce personnage emblématique depuis le début de la compétition.

Extrait de "Mask Singer", la demi-finale du vendredi 19 juin 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 00:08
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