"Mémoire, la grande expérience" sur France 5 mercredi 24 juin 2026 avec Marie Portolano et Michel Cymes

Mercredi 24 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera """Mémoire : la grande expérience" une émission dans laquelle six célébrités vont prendre conscience de l'importance du sommeil sur la santé tout en jouant pour une association.

Un Français sur deux déclare avoir des troubles de la mémoire. Et ce n’est pas, pour la majorité, lié à une maladie neurodégénérative. C’est, le plus souvent, l’attention qui est en jeu, ainsi que le manque de pratique… car la mémoire, ça se travaille !

C’est ce que vous allez découvrir avec "Mémoire : la grande expérience", présenté par Marie Portolano et Michel Cymes.

Dans cette grande expérience, six célébrités sont coachées par le mentaliste Fabien Olicard, pendant une semaine pour apprendre tout ce qu’elles peuvent sur un thème aux antipodes de leur univers : les os du corps humain, une partition de musique, une chanson en langue des signes, la composition de tableaux impressionnistes, une improbable série de chiffres... Un défi de taille, impossible à relever sans les astuces de Fabien Olicard, astuces que tout un chacun pourra faire siennes pour cultiver sa propre mémoire.

La Miss France Amandine Petit, le comédien Gil Alma, la chanteuse Nicoletta, la comédienne Julie Ferrier, l’humoriste Christophe Alévêque et la championne de boxe Sarah Ourahmoune sont ensuite testés en plateau lors d’un grand quiz qui mêle défi personnel sur la mémoire à long terme et défi collectif sur la mémoire à court terme auquel le public participe.

Grâce aux décryptages scientifiques de Michel Cymes, vous comprendrez par exemple pourquoi la répétition ancre le souvenir ou pourquoi l’odorat, le goût et les émotions sont les meilleurs alliés de notre mémoire.

Les gains obtenus lors du quiz par les célébrités et les dons que les téléspectateurs pourront effectuer tout au long de la soirée par SMS au 92300 sont au bénéfice de la Fondation pour la Recherche médicale, et en particulier pour son département dédié à la recherche contre la maladie d’Alzheimer.