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"Entre duel et duo", Jean-François Zygel et André Manoukian Concert au Théâtre des Taillades sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 268
"Entre duel et duo", Jean-François Zygel et André Manoukian Concert au Théâtre des Taillades sur France 5

Vendredi 26 juin 2026 à 21:05 sur France 5, Jean-François Zygel et André Manoukian se retrouvent pour un nouveau numéro de "Entre duel et duo" enregistré au Théâtre des Carrières de Taillades.

Cette année, le tandem profitera de l’acoustique naturelle et de la beauté minérale du Théâtre des Carrières des Taillades.

Pour cette édition, André Manoukian, pianiste-jazzman aux influences orientales, croisera le fer avec Jean-François Zygel, compositeur et pianiste virtuose, internationalement distingué. Deux artistes, deux parcours, deux musicalités qui promettent une tension créative, source d’improvisations éclatantes.

C’est le sud de la France qui accueillera une nouvelle fois cette joute instrumentale célébrant le pouvoir de la musique. Une odyssée sonore entre mythologie, spiritualité et exploration des pouvoirs insoupçonnés de la musique sur le corps et l’âme : faire rire, consoler, émouvoir… et aimer !

Bien plus qu’un concert, André Manoukian et Jean-François Zygel nous invitent, le temps d’une soirée, à philosopher en musique.

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