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"Spice Girls : 30 ans de rumeurs, secrets et scandales" sur TMC vendredi 26 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 229
"Spice Girls : 30 ans de rumeurs, secrets et scandales" sur TMC vendredi 26 juin 2026

À revoir sur TMC vendredi 26 juin 2026 à 21:25, « Spice Girls : 30 ans de rumeurs, secrets et scandales », un document réalisé par Ophély  Bouchakour et Marine Vernimont.

De scandales en tubes planétaires, les Spice Girls ont conquis le monde !

À tel point que pour les 30 ans du groupe, elles ont des timbres à leur effigie !

Produit marketing pour les uns, égérie du « girl power » pour les autres, une chose est certaine : leur séparation, à peine plus de 5 ans après leur formation, a laissé des millions de fans orphelins.

Il y a un peu plus de 30 ans, les Spice Girls devenaient n°1 dans 37 pays avec leur 1er tube « Wannabe ». Elles ont ensuite enchainé les succès, les récompenses et les coups de com’.

Ce documentaire dévoile les raisons de l’incroyable succès de ces 5 jeunes filles, toutes issues de milieux très différents, que rien ne destinait à devenir des méga-stars.

Grâce à des archives rares, comme le casting des futures « Spices » (parmi plus de 400 candidates) vous découvrirez les secrets de la création du groupe (et notamment pourquoi Gerry Halliwell, la sulfureuse « Ginger Spice » a bien failli ne jamais faire partie de l’aventure…).

Grâce aux confidences de ceux qui ont travaillé avec elles, comme leur tout 1er manager ou leur prof de chant, ce documentaire dévoile également l’intimité des Spice Girls et leur vie au sein du groupe. Étaient-elles jalouses entre elles ? Comment ont-elles fait face aux nombreux scandales qui ont émaillé leur carrière ? Et quelle est la vraie raison de leur séparation, en 2001 ?

Enfin, vous découvrirez comment chacune des Spices a mené ensuite sa carrière solo… avec des fortunes diverses…

Plongée inédite au cœur de 30 ans d’amitié, mais aussi de rumeurs et de scandales avec ce documentaire sur l’incroyable destin de ce groupe devenu culte.

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 15:20
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