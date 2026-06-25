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"Mask Singer" : la grande finale diffusée samedi 27 juin 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 230
"Mask Singer" : la grande finale diffusée samedi 27 juin 2026 sur TF1

Samedi 27 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera la grande finale de la 9ème saison de "Mask Singer" qui promet une soirée riche en révélations.

Samedi soir, l'aventure touche à sa fin !

Après des semaines de suspense, de performances époustouflantes et d'indices savamment distillés, l’Âne, le Poussin et le Bouquet les trois dernières célébrités masquées vont enfin révéler leur identité.

Préparez-vous à vivre une soirée explosive, où émotion, surprise et talent seront au rendez-vous.

Trois légendes des saisons passées feront leur grand retour pour des duos inoubliables avec les finalistes, tandis que Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams tenteront une dernière fois de percer le mystère.

Qui se cache derrière les masques ?

Qui succédera aux précédents gagnants ?

Dernière modification le jeudi, 25 juin 2026 09:59
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