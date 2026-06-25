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"La grande fête des tubes du camping" à revoir sur M6 samedi 27 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 258
"La grande fête des tubes du camping" à revoir sur M6 samedi 27 juin 2026

Samedi 27 juin 2026 à 21:10 sur M6, Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous proposeront de revivre "La grande fête des tubes du camping".

Préparez-vous pout une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité ! Élodie Gossuin et Jérôme Anthony invitent les téléspectateurs à participer à la plus grande fête de camping de France, un rendez-vous estival rythmé par la musique et les souvenirs.

Au programme : une sélection de tubes incontournables de l’été, les plus grands succès des années 80 et de nombreux hits populaires qui ont marqué plusieurs générations. De quoi chanter, danser et partager des moments de fête en famille ou entre amis.

Cette soirée promet de recréer toute la magie des vacances au camping : les chamallows grillés autour du feu de camp, les éclats de rire sous un ciel étoilé et les pistes de danse improvisées jusque tard dans la nuit. Entre refrains fédérateurs, mélodies entraînantes et ambiance chaleureuse, les spectateurs seront plongés dans un univers festif où la musique rassemble toutes les générations.

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