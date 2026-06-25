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"Le Dernier Cercle" de retour sur TF1 dans une nouvelle formule avec des personnalités

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 262
"Le Dernier Cercle" de retour sur TF1 dans une nouvelle formule avec des personnalités

Le jeu "Le Dernier Cercle", présenté par Arthur, sera de retour sur TF1 vendredi 17 juillet 2026 à 21:10 dans une nouvelle formule inédite.

Dans cette création originale, 40 candidats venus de toute la France vont s'affronter sur une série de questions qui feront chauffer leurs méninges.

Et pour cette nouvelle édition, ils seront en compétition avec 10 personnalités ! Camille Lacourt, Titoff, Chris Marques, Camille Cerf, Philippe Condeloro, Nelson Monfort, Fabien Olicard, Diane Leyre, Florian Gazan et Christophe Licata ont accepté de relever le défi ! Ils tenteront de prouver qu'ils possèdent le cerveau le plus complet, avec à la clé un gain pouvant atteindre 50 000 euros !

Dans un décor spectaculaire, à 360 degrés, les participants sont disposés en cercle autour d'Arthur. La compétition se structure autour de 5 cercles, chacun correspondant à un niveau de difficulté.

Dans chaque cercle, les candidats s'affrontent sur 6 catégories qui sollicitent toutes les compétences de leur cerveau : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémorisation, le calcul et l'espace. Seuls les meilleurs - ceux qui maîtrisent l'ensemble de ces aptitudes - accèdent au cercle suivant.

À mesure qu'ils progressent, les questions deviennent plus exigeantes et la sélection toujours plus redoutable. À l'issue des cercles, les meilleurs s'affrontent lors d'une demi-finale à deux candidats, avant qu'un seul ne parvienne en finale pour tenter de remporter la totalité des 50 000 euros.

Vous allez également pouvoir jouer en simultané : en scannant le QR code affiche sur TF1 ou via TF1+, vous pourrez répondre en direct aux questions du jeu depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, et découvrir à la fin de l'émission votre score et votre profil cérébral, comme les participants sur le plateau.

Dernière modification le jeudi, 25 juin 2026 18:25
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