"Tous en cuisine" vendredi 26 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 26 juin 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 26 juin 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Plat • Club sandwich au saumon



1 pavé de saumon de 300 g, sans la peau

1/4 de concombre épluché et épépiné

1 pomme verte

100 g de yaourt grec

200 g de fromage frais (type Philadelphia ou St Môret)

Quelques brins d’aneth (ou autres herbes fraîches)

2 avocats épluchés et dénoyautés

2 citrons jaunes coupés en deux

1 salade (type romaine, laitue, iceberg) lavée et effeuillée

8 pains à burger coupés en 2 et toastés

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin.

Pour les pickles :

1 oignon rouge épluché

10 cl de vinaigre de cidre

15 g de sucre

20 cl d’eau.

Dessert • Sundae aux framboises

1 bac de glace vanille (1 litre)

1 barquette de framboises (250 g)

1 part de brownie au chocolat

4 cuil. à soupe de crème fouettée nature.

Pour la sauce au chocolat :