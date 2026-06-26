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La pièce "Compromis" avec Pierre Arditi et Michel Leeb rediffusée sur France 4 dimanche 28 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 209
La pièce "Compromis" avec Pierre Arditi et Michel Leeb rediffusée sur France 4 dimanche 28 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026 à 21:05, France 4 vous proposera de revoir la pièce "Compromis" de Philippe Claudel avec Pierre Arditi et Michel Leeb.

L'histoire en quelques lignes...

Deux amis, un appartement vide. L'un est un comédien médiocre, l'autre un dramaturge raté. Ils sont là pour la vente de l'appartement.

En attendant l'acheteur, ils discutent, se flattent, se taquinent, puis se blessent ... Un réglement de comptes farcesque mais sans concession,devant l'acheteur qui finit par arriver.

Vat-il en demeurer le spectateur, en devenir l'arbitre ou en être au dinal la seule victime !

"Compromis" est une pièce qui explore les dynamiques de l'amitié à travers le prisme du monde du théâtre, avec des moments à la fois drôles et émouvants.

Une pièce mise en scène par Bernard Murat.

Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 11:08
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