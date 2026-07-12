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"Musiques en fête" aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 mardi 14 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 259
"Musiques en fête" aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir l'édition 2026 de "Musiques en fête" captée en juin dernier au Théâtre antique d’Orange avec Judith Chaine et Cyril Féraud.

Depuis de ce lieu emblématique, le public embarque pour un grand voyage musical à travers les plus belles pages de l’opéra, mais aussi l’opérette, la comédie musicale, le gospel et de grands classiques de la chanson française.

Tout au long de la soirée, de grandes voix de la scène lyrique retrouvent de jeunes talents prometteurs ainsi que des invités prestigieux venus d’univers musicaux variés. Chanteurs, instrumentistes virtuoses, danseurs et artistes de la chanson française se succédent sur scène pour offrir un spectacle unique dans le cadre majestueux du Théâtre antique.

Parmi les artistes présents cette année :  Julie Fuchs, Marina Viotti, Patrick Fiori, Florian Sempey, Anne Sila, Camille Thomas, Mariam Battistelli, Jérôme Boutillier, Emy Gazeilles, Julien Henric, Vincent Guérin, Nika Guliashvili, Mark Kurmanbayev, Florian Laconi, Théo Ould, Anne-Lise Polchlopek, le Gospel Hooks, ainsi que l’incontournable Bagad de Lann-Bihoué.

La soirée fait également la part belle à la transmission avec la participation exceptionnelle des élèves des collèges et lycées de l’académie d’Aix-Marseille dans le cadre du programme pédagogique des Chorégies d’Orange, ainsi que des élèves des classes CHAM du collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine.

Tous sont accompagnés par l’Orchestre national de Cannes, sous la direction d’Ariane Matiakh, Didier Benetti et du jeune chef Clément Lonca, ainsi que par les artistes du Chœur de Parme.

Dernière modification le dimanche, 12 juillet 2026 13:00
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