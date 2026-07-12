recherche
Divertissements

"Les 20 chansons préférées des Français" dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mardi 14 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 242
"Les 20 chansons préférées des Français" dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mardi 14 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 14 juillet 2026 à 21:25, W9 vous proposera de voir ou de revoir le classement des 20 chansons préférées des Français dévoilé par Jérôme Anthony.

Découvrez ou redécouvrez mardi soir les 20 chansons préférées des Français grâce à un sondage réalisé par l'IFOP.

Jérôme Anthony vous fait découvrir des anecdotes insolites sur les circonstances de la création de ces chansons phares.

Ce classement réunit les plus gros succès d'il y a quelques années, qui raviverons de nombreux souvenirs comme « Les démons de minuit » d'Émile et Image, « Belle-île-en-mer » de Laurent Voulzy, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion ou « Encore et encore » de Francis Cabrel...

Dernière modification le dimanche, 12 juillet 2026 13:58
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire du magazine &quot;20h30 le dimanche&quot; ce 12 juillet 2026 sur France 2

Sommaire du magazine "20h30 le dimanche" ce 12 juillet 2026 sur France 2

12 juillet 2026 - 14:21

Sur le même thème...

&quot;Musiques en fête&quot; aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 mardi 14 juillet 2026

"Musiques en fête" aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 mardi 14 juillet 2026

12 juillet 2026 - 12:58

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

11 juillet 2026 - 19:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...