La Grande Parade des Nations celtes du 55ème Festival interceltique de Lorient sur France 3 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à partir de 16:00, France 3 diffusera la Grande Parade des Nations celtes du 55ème Festival interceltique de Lorient.

Rendez-vous pour La Grande Parade des nations celtes, un moment incontournable du festival Interceltique de Lorient, qui fait la joie des téléspectateurs de France 3 chaque année !

Laurent Luyat sera votre guide au cœur de ce moment exceptionnel.

Plus de 3500 artistes, bagadoù, cercles, pipe bands, bandas de gaita, venus de tous les pays celtes et de toutes les générations, vont défiler en costume et en musique dans les rues de Lorient pour un spectacle haut en couleur.

Cette 55ème édition a comme invité d’honneur, la Cornouailles.