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"Cauchemar en cuisine" à Saint-Malo-de-Guersac jeudi 23 juillet 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 229
"Cauchemar en cuisine" à Saint-Malo-de-Guersac jeudi 23 juillet 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Jeudi 23 juillet 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Saint-Malo-de-Guersac.

Dans ce numéro de "Cauchemar en cuisine", le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Malo-de-Guersac, en Loire-Atlantique, pour aider Myriam qui, après une carrière dans l’événementiel, a repris un restaurant il y a déjà presque un an.

Une fois n’est pas coutume, c’est une bonne surprise qui, cette fois, attend le chef : les plats sont très corrects, le service, mené de main de maître par Sophia, est efficace et assuré avec le sourire, l’équipe est soudée et la fréquentation est très correcte ! Bref, en apparence, tout va bien dans le meilleur des mondes ! 

Face à un constat aussi idyllique, le chef s’est donc rapidement demandé pourquoi il avait été appelé et s’est retrouvé dans une impasse. En l’état actuel des choses, il ne lui restait qu’une seule solution : plier bagage.

Pourtant, la situation financière de Myriam est catastrophique : elle et son équipe sont à fleur de peau, les larmes coulent et les tensions sont bien présentes…

Alors, pour découvrir ce qu’il se passe vraiment dans ce restaurant, Philippe Etchebest va devoir mener une véritable enquête ! La vérité va-t-elle finir par éclater ? 

Le chef va-t-il parvenir à sauver le restaurant de Myriam ?

Extrait vidéo

Le chef Etchebest ne comprend pas ce qu’il fait dans ce restaurant...
Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 14:36
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