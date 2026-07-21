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"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 23 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 203
"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 23 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

Nouvelle soirée placée sous le signe des confidences et des retrouvailles sur W9 : jeudi 23 juillet 2026 à 21:25, Pascal Bataille et Laurent Fontaine vous proposeront de revoir un numéro de "Y'a que la vérité qui compte".

Le rideau mythique s’apprête à s’ouvrir de nouveau. L’émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes. Toujours complices et sincères, ils portent l’émission avec la même bienveillance et le même engagement : offrir un espace rare où la parole se libère.

À leurs côtés, deux figures incontournables : Rebecca, soutien des invités en coulisses, et Sam, qui ouvre la voie vers la vérité. Ils sont épaulés par Léa, qui portera aux participants leur invitation.

Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision.

Confrontés à ce que leurs proches n’ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l’autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ?

Extrait vidéo

"Il y a eu des avances…"
Après une tromperie qui a tout gâché, cet homme est venu jouer sa dernière carte...

Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 14:51
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